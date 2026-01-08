L'Iran vuole la libertà. Gli Ayatollah tremano. Black out a Teheran

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 08 gennaio 2026

Gli Ayatollah hanno staccato Internet all'Iran mentre le proteste sulle condizioni economiche peggiorano in tutto il Paese, aumentando la pressione sulla leadership del Paese. NetBlocks aveva segnalato interruzioni nella città occidentale di Kermanshah in precedenza, mentre le autorità intensificavano la repressione contro i manifestanti. L'Ong norvegese Iran Human Rights ha dichiarato giovedì che le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso almeno 45 manifestanti, tra cui otto bambini, dall'inizio delle manifestazioni. I commercianti hanno accolto gli appelli di sette gruppi politici curdi per uno sciopero generale, chiudendo i battenti nelle regioni curde e in decine di altre città dell'Iran. La rivolta ha raggiunto tutte le 31 province, mentre il movimento di protesta non accennava a placarsi. A Fars, i dimostranti hanno abbattuto la statua dell'ex comandante delle forze al-Quds delle Guardie rivoluzionarie Qassem Suleimani, considerato un eroe dai sostenitori del governo.

È stato il giorno più sanguinoso del movimento, durato ormai 12 giorni, con 13 manifestanti uccisi nel giro di poche ore. "Le prove dimostrano che la portata della repressione sta diventando ogni giorno più violenta e più estesa", ha dichiarato il direttore di IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, aggiungendo che centinaia di altre persone sono state ferite. Secondo un conteggio dell'Agence France-Presse, i media iraniani e le dichiarazioni. Uccisi anche alcuni agenti delle forze di sicurezza. La sede della televisione di Stato è stata attaccata. Il movimento di protesta è il più grande degli ultimi tre anni e, sebbene non abbia ancora raggiunto le dimensioni delle manifestazioni "Donna, Vita, Libertà" del 2022, ha allarmato i leader politici e della sicurezza dell'Iran.

Giovedì, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto moderazione nella gestione delle manifestazioni. "Qualsiasi comportamento violento o coercitivo dovrebbe essere evitato", ha dichiarato sollecitando "la massima moderazione" e "il dialogo, il coinvolgimento e l'ascolto delle richieste della gente". L'innesco delle proteste, l'improvviso deprezzamento della valuta nazionale e il malessere economico generale, hanno reso difficile per il governo rispondere alle lamentele dei manifestanti. La valuta ha continuato a deprezzarsi, mentre l'esecutivo ha annunciato la multa del tasso di cambio agevolato per gli importatori, una mossa che ha già causato un'impennata dei prezzi dei generi alimentari. La vita quotidiana è diventata sempre più cara per gli iraniani. Il prezzo medio del cibo è aumentato di oltre il 70% rispetto allo scorso anno, e quello dei medicinali del 50%.

Il governo ha affermato che la risoluzione della crisi economica che affligge il Paese è in gran parte al di fuori del suo controllo e che, pur impegnandosi a contrastare la corruzione e l'aumento dei prezzi, ha pochi strumenti a disposizione. Ha attribuito le difficoltà economiche del Paese a fattori esterni, in primo luogo alle dure sanzioni imposte all'Iran principalmente dall'Occidente in risposta al programma nucleare iraniano. Finora le proteste sembrano essere decentrate e prive di una figura centrale, a differenza delle proteste del 2022, quando i dimostranti si sono radunati attorno alla ventiduenne Mahsa Amini, morta sotto custodia della polizia dopo essere stata arrestata per aver indossato l'hijab in modo improprio, lasciando scoperti i capelli.

Il principe ereditario in esilio Reza Pahlavi, figlio dello scià detronizzato dalla rivoluzione iraniana del 1979, ha cercato di colmare il vuoto di leadership nel movimento. Ha esortato gli iraniani a gridare dalle finestre giovedì e venerdì alle 20 ora locale per mostrare il loro sostegno. "In base alla vostra risposta, annuncerò i prossimi appelli all'azione", ha dichiarato Pahlavi. Non è chiaro il livello di sostegno di cui gode Pahlavi, sebbene i video delle proteste degli ultimi 12 giorni abbiano mostrato manifestanti che cantavano a sostegno del principe in esilio. Un canale social vicino alle forze di sicurezza iraniane ha pubblicato un video che mostrava agenti dell'intelligence che visitavano le persone nelle loro case per intimarle di non partecipare alla protesta di Pahlavi, mentre altri media affermavano che sarebbero stati utilizzati droni per identificare coloro che vi prendevano parte.

Sebbene le autorità abbiano fatto ricorso alla violenza contro i manifestanti, la repressione non ha raggiunto la stessa intensità del 2022. Gli analisti hanno affermato che lo Stato potrebbe sentirsi meno sicuro rispetto a tre anni fa, scosso dalla guerra di giugno con Israele. Il governo deve anche affrontare minacce dall'estero: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di intervenire nelle proteste se l'Iran avesse ucciso i dimostranti. Anche il Dipartimento di Stato americano ha incoraggiato i manifestanti online, condividendo filmati di alcuni che appendono adesivi di Trump sui cartelli stradali. "Quando i prezzi sono fissati così alti che né i consumatori possono permettersi di acquistare né gli agricoltori di vendere, tutti ci perdono", ha affermato il Dipartimento di Stato americano.