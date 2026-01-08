Iran, Araghchi agli Usa: "Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a combattere"

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 08 gennaio 2026

"L' Iran non vuole una guerra con Israele o gli Stati Uniti, ma è pronto a reagire se attaccato nuovamente". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi mentre a Teheran sono in corso diverse manifestazioni. Parlando a Beirut, in Libano, Araghchi ha detto che l'Iran è anche pronto a negoziare con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare, a condizione che i colloqui siano basati sul rispetto reciproco piuttosto che su "dettature" da parte di Washington. "L'America e Israele hanno messo alla prova il loro attacco all'Iran e questo attacco e questa hanno subito un fallimento totale", ha sottolineato Araghchi. "Se lo ripeteranno, otterranno gli stessi risultati". "Siamo pronti a qualsiasi scelta. Non desideriamo una guerra, ma siamo pronti ad affrontarla", ha aggiunto Araghchi, annunciando che Teheran è pronta per i negoziati. "Ma ritengo che i negoziati debbano basarsi sul rispetto reciproco e sugli interessi comuni", ha precisato, "riteniamo che, una volta che gli americani comprenderanno che il quadro di riferimento è costituito da negoziati costruttivi e positivi piuttosto che da imposizioni, i risultati di tali negoziati saranno fruttuosi".

La visita di Araghchi a Beirut è avvenuta mentre l'esercito libanese ha dichiarato di aver concluso la prima fase di un piano per disarmare le fazioni sciite, come Hezbollah, sostenuto dall'Iran . Il ministro degli Esteri iraniano ha guidato una delegazione economica per i colloqui con i funzionari libanesi su questioni regionali e internazionali. "L' Iran desidera avere relazioni globali con il Libano, comprese le partnership economiche", ha affermato Araghchi.