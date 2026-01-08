Emanuele Filiberto agli iraniani: "Siete coraggiosi. Presto liberi"

Foto: Ansa

"Coraggioso popolo dell'Iran , attraverso l'Associazione Italia-Iran sono contento di mandarvi il mio messaggio. La vostra protesta contro l'oppressione, la corruzione e la repressione del regime criminale islamico oggi è chiaramente arrivata alle orecchie del mondo intero. Come cittadino straniero che conosce l' Iran e che ne ama la storia e la cultura e la cui famiglia ha avuto in passato rapporti sinceri e rispettosi con il popolo iraniano ho sentito il dovere di stare al vostro fianco e di farvi arrivare il mio sostegno''. Così Emanuele Filiberto di Savoia, in un videomessaggio pubblicato su Instagram con i sottotitoli in persiano, si rivolge al popolo iraniano, in rivolta contro il regime degli Ayatollah, per esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza. "L'amore è rimasto saldo accanto alla terra e alla Nazione iraniana. Una voce di unità nazionale che guarda al futuro con responsabilità e che ne possiede una visione e un progetto successivo alla caduta della Repubblica islamica. La sua presenza è portatrice di speranza per giorni migliori per l'Iran''. ''Voi meritate una vita migliore - sottolinea Emanuele Filiberto - Meritate libertà, dignità umana e benessere. Prima di questa rivoluzione distruttiva, il popolo iraniano viveva liberamente, donne e uomini godevano di pari diritti e l'Iran era un paese rispettato e in crescita nel mondo. Anche oggi questo è il vostro diritto naturale. Io ammiro il vostro coraggio, un coraggio che si vede nelle strade, nelle vostre voci, nella resistenza delle donne e degli uomini iraniani. Sappiate che non siete soli - concludono nel videomessaggio - io sono con voi con tutto il cuore e credo fermamente nella vittoria della volontà del popolo iraniano. L'Iran sarà libero e io sono con voi''.