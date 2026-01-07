Maduro Jr., ruolo chiave in Venezuela. E al papà in cella: "La patria è in buone mani"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 gennaio 2026

Nicolas Maduro non è più presidente del Venezuela, ma il 'madurismo' potrebbe non essere morto. Non ancora almeno. Se Nicolas e la moglie Cilia sono in carcere a New York con l'accusa di traffico di stupefacenti e detenzionedi armi, a Caracas è rimasto l'unico figlio dell'ormai ex presidente, Nicolas Maduro Guerra. 'Nicolasito', come viene anche chiamato, ha retto l'altro giorno la Bibbia su cui Delcy Rodriguez ha giurato come presidente ad interim. E, come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, potrebbe non trattarsi solo di un compito cerimoniale, ma l'erede di Maduro sarebbe destinato ad avere un ruolo rilevante nella nuova configurazione del potere a Caracas. "Diventerà una persona importante, più di quanto non fosse già", ha spiegato un funzionario venezuelano. Nicolasito ha 35 anni e ha poco dell'immagine tradizionale del rivoluzionario bolivariano. Legge El Pais e il New York Times, chavista 2.0, di quelli che non hanno partecipazione con passione al colpo di Stato del socialista Hugo Chavez. Pochi giorni prima delle elezioni del luglio 2024, Nicolas Jr. aveva detto che in caso di vittoria dell'opposizione, non avrebbero avuto problemi a cedere il potere. Parole che gli erano valse il pubblico rimprovero di Diosdado Cabello, numero due del chavismo: senza citarlo direttamente, disse che la rivoluzione doveva essere più forte che mai e che i giovani non avevano vissuto i momenti difficili, quelli della resistenza.

Sia il figlio di Maduro che Diosdado Cabello, ministro dell'Interno sono coimputati nel processo contro l'ex presidente venezuelano aperto presso la Corte federale del Distretto meridionale di New York, così come spiegato nell'atto d'accusa depositato dal procuratore Jay Clayton. Se Maduro è in carcere, loro sono ancora liberi e progettano il futuro politico del Paese latinoamericano. La carriera di Nicolasito è stata legata al chavismo sin da molto presto. A 22 anni era già capo degli ispettori della Presidenza della Repubblica e a 23 coordinatore della Scuola Nazionale di Cinema. Ora è deputato dell'Assemblea Nazionale e responsabile degli affari religiosi del Psuv, il partito di governo. Maduro Guerra ha anche ricoperto il ruolo di consigliere del padre-presidente, che teneva informato sugli affari di Stato e sugli intrighi di palazzo. Utente attivo dei social network, raccontava cosa succede su Instagram e X. E Diosdado non aveva tutti i torti quando ha ricordato che il rampollo di Maduro non ha mai imbracciato un fucile. Da adolescente, il comandante Hugo Chavez in persona gli consigliò di fare il servizio militare, ma lui preferì studiare economia e musica.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sostenuto diverse volte in questi giorni che il Venezuela è nelle sue mani. Ma di fatto a Caracas ora è rimasta in sella Delcy Rodriguez insieme con il fratello Jorge che è presidente del parlamento, circondati dalle stesse persone che circondavano Maduro. Il giorno dell'insediamento del nuovo Capi dello Stato al presidente in cella ha inviato un messaggio: "E a te, papà, dico che hai reso tutti noi, nella famiglia, persone forti. Qui stiamo facendo il nostro dovere fino al tuo ritorno. La patria è in buone mani e presto ci abbracceremo qui in Venezuela".