Iran: capo dell'esercito minaccia attacco in risposta a "retorica contro di noi"

Redazione 07 gennaio 2026 a

a

a

Il capo dell'esercito iraniano, il maggiore generale Amir Hatami, ha minacciato un'azione militare preventiva in risposta alla "retorica" che prende di mira la Repubblica islamica. Le dichiarazioni fanno probabilmente riferimento all'avvertimento del presidente Usa Donald Trump secondo cui, se Teheran "ucciderà violentemente i manifestanti pacifici", l'America "verrà in loro soccorso". Probabilmente si tratta anche di un tentativo di mostrare forza, dato che le proteste scatenate dal caro vita sono diventate una sfida diretta alla teocrazia. Nel tentativo di placare la rabbia dei manifestanti, oggi il governo iraniano ha iniziato a versare l'equivalente di 7 dollari al mese per sovvenzionare l'aumento dei costi dei generi alimentari di prima necessità come riso, carne e pasta, versato sui conti bancari dei capifamiglia di tutto il Paese, ma i negozianti avvertono che i prezzi di prodotti di base come l'olio da cucina potrebbero triplicare a causa del crollo della valuta iraniana, il che rischia di alimentare ulteriormente la rabbia popolare.

"La Repubblica Islamica considera l'intensificarsi di tale retorica contro la nazione iraniana come una minaccia e non lascerà che continui senza reagire", ha affermato Hatami, secondo l'agenzia di stampa statale Irna. Ha aggiunto: "Posso affermare con certezza che oggi la prontezza delle forze armate iraniane è di gran lunga superiore a quella precedente alla guerra. Se il nemico commetterà un errore, dovrà affrontare una risposta più decisa e taglieremo la mano a qualsiasi aggressore". I funzionari iraniani, tra cui la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, hanno risposto alle dichiarazioni di Trump, che hanno assunto maggiore rilevanza dopo il raid militare statunitense che nel fine settimana ha catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro, alleato di lunga data di Teheran, ma non ci sono stati segni pubblici immediati che l'Iran si stia preparando per un attacco nella regione.