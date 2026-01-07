E adesso la Russia scorta le petroliere che trasportano greggio venezuelano

Foto: Ansa

Un sottomarino russo e altre navi da guerra sono stati dispiegati per scortare una petroliera colpita da sanzioni che trasporta petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti continuano a dare la caccia alla nave. Caccia che dura ormai da settimane, secondo quanto confermato da due funzionari statunitensi all'emittente Cbs News. Le forze americane stanno pianificando di intercettare la petroliera Marinera. Non è chiaro quali siano i piani degli Usa ora che le forze navali russe sono state inviate a scortare il tank venezuelano. L'inseguimento è iniziato durante una campagna di pressione sull'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, prima che venisse catturato dalla Delta Force statunitense lo scorso sabato. Altre due petroliere sono state sequestrate da Washington a dicembre. La Marinera era precedentemente battente bandiera panamense e, come le altre petroliere sequestrate, era stata sanzionata dalle autorità statunitensi per il precedente coinvolgimento nel commercio di petrolio iraniano. Ora però naviga sotto bandiera russa e questo potrebbe complicare la situazione, dati i delicati rapporti tra Usa e Russia.