Siria: quattro morti negli scontri tra governo e curdi ad Aleppo

06 gennaio 2026

Scontri tra personale governativo e forze curde nella citta' di Aleppo, nel nord della Siria, hanno causato la morte di quattro persone, con entrambe. Le due parti si sono accusate a vicenda per la responsabilita' dello scoppio degli scontri. L'agenzia di stampa statale Sana ha attribuito alle Forze Democratiche Siriane (Sdf) a guida curda "la morte di un membro del ministero della Difesa", mentre la televisione di stato ha riferito che "due donne sono state uccise nel bombardamento di edifici residenziali da parte delle Sdf". Le Sdf hanno affermato, invece, che gruppi affiliati al governo siriano "hanno preso di mira il quartiere di Sheikh Maqsud", provocando "la morte di un residente".