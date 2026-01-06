Crans Montana, nel bar del rogo nessun controllo da 5 anni

Foto: Ansa

Le autorità di Crans-Montana hanno affermato che il bar che ha preso fuoco nella stazione sciistica svizzera la notte di Capodanno, uccidendo 40 persone e ferendone 116 non è stato ispezionato dagli addetti alla sicurezza negli ultimi cinque anni. "Non sono stati fatti controlli tra il 2020 e il 2025. Ce ne rammarichiamo profondamente", ha dichiarato il sindaco Nicolas Féraud. Che ha poi sottolineato come che non spetta al consiglio comunale che stabilisce chi sia il responsabile dell'incendio. "Questo sarà compito degli investigatori", ha aggiunto. Ma il comune ha voluto dimostrare "piena trasparenza". "Lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie", ha aggiunto. Gli inquirenti ritengono che l'incendio nel bar discoteca Le Constellation sia scoppiato nella sala per le feste nel seminterrato dopo che le "fontanecdi luce" attaccate alle bottiglie di champagne sono state tenute troppo in alto, vicine al soffitto, che, secondo le immagini sui social media, era rivestita di schiuma fonoassorbente infiammabile.

Féraud ha affermato di "non avere risposta" sul perché il bar, ristrutturato nel 2015, non sia stato ispezionato annualmente, come richiesto dallo statuto della città, ma ha osservato che c'è una sola squadra di cinque addetti alla sicurezza responsabili del controllo di oltre 10.000 edifici. "Siamo profondamente dispiaciuti e so quanto sarà difficile per le famiglie", ha aggiunto il sindaco che ha però chiarito che lui ei consiglieri non si dimetteranno perché sono stati "eletti dalla gente di Crans-Montana" e non abbandoneranno la nave ora. Spiegando quindi che la schiuma fonoassorbente utilizzata a Le Constellation "era stata considerata accettabile al momento dell'ultima ispezione". Le fontane luminose, note sono state ora vietate all'interno delle strutture del resort, ha aggiunto.

Le autorità stanno indagando sui proprietari del bar, i francesi Jacques e Jessica Moretti, con l'accusa di reati di omicidio colposo. Il sindaco ha affermato che la coppia non è stata arrestata, ma che un secondo locale di loro proprietà è stato chiuso. Lunedì il Comune ha dichiarato di aver fornito agli inquirenti tutta la documentazione rilevante per le indagini e di essersi costituito parte civile nel procedimento penale. "Ciò consentirà [al consiglio comunale] di contribuire attivamente all'accertamento di tutti i fatti", ha affermato. Le 40 persone morte nell'incendio sono 21 cittadini svizzeri, nove francesi, sei italiani e uno ciascuno proveniente da Belgio, Portogallo, Romania e Turchia, sono state identificate domenica. Le autorità non hanno ancora reso noti i nomi delle vittime, sebbene diverse siano state identificate pubblicamente dalle rispettive famiglie. Avevano un'età compresa tra i 14 e i 39 anni, ma erano per la maggior parte giovani: 20 erano minorenni. Ottantatré feriti sono ancora ricoverati in ospedale con gravi ustioni riportate nell'incendio del primo gennaio.