Prima udienza per Maduro: "Sono qui rapito, sono innocente". Ma il giudice lo interrompe

"Sono il presidente della Repubblica del Venezuela. Sono qui rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas". Nicolás Maduro non ha fatto in tempo a reclamare le proprie ragioni prima chevil giudice del tribunale federalevdi Manhattan Alvin K. Hellerstein lo fermasse. "Ci sarà un momento e un luogo per approfondire tutto questo. Il vostro avvocato potrà presentare delle mozioni", ha chiarito il giudice l. "A questo punto, vorrei solo sapere una cosa: lei è Nicolás Maduro Moros?" ha chiesto. "Sì, sono Nicholas Maduro Moros", ha confermato. Il deposto presidente venezuelano è comparso in aula per assistere alla lettura dei capi d'accusa dopo l'arresto di sabato sera nella villa blindata a Caracas insieme alla moglie Cilia Flores. Blusa azzurra, pantaloni cachi e scarpe sportive arancioni (la divisa dei detenuti statunitensi) ha trascorso gran parte del tempo a prendere appunti su un foglio mentre gli veniva fatta la traduzione dei capi d'accusa in spagnolo. Stessi abiti per la moglie,seduta due sedie più in là.

Maduro e la consorte sono accusati insieme ad altri tre coimputati (uno di questi è il figlio Nicolás Ernesto Maduro Guerra soprannominato "Il Principe") di "aver abusatovdella posizione di fiducia pubblica e corrotto istituzioni tempo legittime per importare tonnellate di cocaina negli Stati Uniti", come riportato nel documento firmato dal procuratore Jay Clayton. Gli altri imputati sono l'ex Ministro dell'Interno Diosdado Cabello Rondon, l'ex governatore dello Stato di Guárico e titolare del dicastero della Giustizia Ramon Rodriguez Chacin ed Hector Rusthenford Guerrero Flores, capo della gang del Tren de Aragua. Sono tutti latitanti, al momento, tranne appunto Maduro, 66 anni, e la moglie, 69. che in tribunale sono stati accompagnati in elicottero per motivi di sicurezza in una New York blindata dalla polizia e dall'Fbi.

Sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo , associazione a delinquere per l'importazione di sostanze stupefacenti, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi, associazione a delinquere per il possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi contro gli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha ripetutamente definito il regime di Maduro "illegittimo" e ha affermato che è rimasto al potere a causa di elezioni truccate, anche quelle del 2024. La vicepresidente esecutiva venezuelana Delcy Rodriguez ha giurato oggi ed è divenuta a tutti gli effetti Capo dello Stato.

Maduro e Flores si trovano in celle separate e isolate all'interno del famigerato Metropolitan Detention Center di Brooklyn , dove agenti delle forze dell'ordine pesantemente armati sono di pattuglia all'esterno. Il carcere ha ospitato anche il boss della droga messicano Joaquin "El Chapo" Guzman, il magnate della musica caduto in disgrazia Sean "Diddy" Combs e il presunto killer del Ceo di UnitedHealthcare, Luigi Mangione.