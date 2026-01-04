Trump alla chavista Rodriguez: "Fai la cosa giusta o pagherai caro"

Foto: Ansa

Angela Bruni 04 gennaio 2026

Donald Trump ha minacciato la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez di una sorte peggiore di quella di Maduro, "se non fa ciò che è giusto". In un'intrevista a The Atlantic, il presidente degli Stati Uniti ha difeso il cambio di regime nel Paese latinoamericano e ha avvertito Rodriguez

che rischia di "pagare un prezzo molto alto, probabilmente più grande di Maduro". Il Capo della Casa Bianca ha chiarito di non avere intenzione di tollerare quella che ha descritto come la provocatoria condanna da parte di Rodriguez dell'intervento armato statunitense che ha portato alla cattura dell'ex Nicolàs Maduro, accusato di traffico di droga in danno degli Usa. Parole che contrastano con gli elogi che le aveva rivolto ieri: poche ore dopo l'attacco a Caracas, Trump aveva detto che Rodriguez era pronta a collaborare con Washington. "È essenzialmente disposta a fare ciò che riteniamo necessario per rendere il Venezuela di nuovo grande", aveva affermato. Ma subito Rodriguez aveva respinto l'ipotesi assicurando che il Venezuela è "pronto a difendere le proprie risorse naturali" e portare avanti le politiche di Maduro . "Non saremo mai più una colonia", aveva ribattuto Delcy Rodriguez, la tecnocrate dal cuore chavista.

Presidente ad interim suo malgrado, occupa ora la poltrona che è stata per oltre un decennio del suo mentore Nicolàs Maduro. L'ex vicepresidente è stata incaricata nella notte dalla Corte suprema di rilevare le funzioni di Capo dello Stato e ha ricevuto anche il riconoscimento dell'esercito. Con la benedizione degli Stati Uniti che l'hanno preferita per la transizione alla leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Rodriguez, 56 anni, è da da vent'anni una figura di spicco del movimento politico fondato dal defunto presidente Hugo Chavez e guidato dal 2013 da Maduro . Studi in Francia e laurea in legge all'università Centrale del Venezuela, è figlia di Jorge Antonio Rodriguez, storico leader marxista che aveva organizzato nel 1976 il rapimento in Venezuela di William Niehous, un uomo d'affari americano sospettato di legami con la Cia e di un coinvolgimento nel colpo di Stato di Augusto Pinochet in Cile. Niehous venne tenuto per tre anni prigioniero nella giungla fino a quando fu tratto in salvo dalle forze speciali Usa nel 1979. Jorge Rodriguez, arrestato, morì in carcere a 34 anni per le torture subite. Per Delcy e il fratello Jorge l'impegno politico tra le file della sinistra fu una scelta naturale dopo il trauma per la morte del padre. Ed entrambi hanno scalato le gerarchie del movimento chavista. Jorge presidente del parlamento, Delcy più volte ministro, poi vicepresidente e adesso Capo dello Stato.

Consierata una fedelissima di Maduro, dopo il blitz della Delta Force è apparsa in pubblico per condannare l'operazione e ribadire che Maduro era "il solo presidente". Ma poco prima da Mar-a-Lago Trump aveva rivelato che il segretario di Stato Marco Rubio aveva parlato con lei, che sarebbe diventata la nuova presidente e che era pronta a collaborare. Parole che in molti hanno letto come una conferma indiretta che la scelta era caduta già da tempo su Delcy Rodriguez per il "dopo Maduro".