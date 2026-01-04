Processo a Maduro, tra i coimputati anche il capo di una gang di narcos

Foto: Truth Social

L'incriminazione di Nicolàs Maduro tenta di collegare il leader venezuelano a Tren de Aragua. Tra gli imputati c'è anche il presunto fondatore della gang Héctor Rusthenford Guerrero Flores. L'atto di accusa federale sostitutivo, reso pubblico dopo la cattura del leader venezuelano, scrivono i giornali statunitensi, "assomiglia molto alle accuse mossegli nel 2020, ma presenta diverse novità importanti: il nuovo atto di accusa sembra accogliere le controverse affermazioni dell'amministrazione Trump su una gang di strada venezuelana, Tren de Aragua". Maduro è stato catturato dall'esercito Usa sabato mattina a Caracas e ora è in carcere a New York. L'operazione ha suscitato ampie critiche a livello internazionale e l'indignazione dei democratici a Capitol Hill.

Uno dei cinque coimputati di Maduro è il presunto fondatore della gang, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, incriminato separatamente due settimane fa. "Sebbene il documento non affermi che Maduro abbia mai incontrato Guerrero Flores, rafforza il caso in tribunale per quelle che i critici definiscono le accuse di Trump su Tren de Aragua", sottolinea anche il britannico The Guardian. Il Capo della Casa Bianca ha più volte insistito in passato sul fatto che il governo venezuelano abbia inviato la banda negli Usa intenzionalmente come forma di guerriglia, per commettere crimini e diffondere il caos, e ha utilizzato tali accuse per promuovere il rimpatrio degli immigrati clandestini. L'interesse di Trump per la gang sudamericana risale al 2024, quando i componenti vennero accusati di aver preso il controllo di un condominio ad Aurora, in Colorado. All'epoca, le forze dell'ordine dichiararono ai giornalisti di considerare il TdA un gruppo feroce, ma non una seria minaccia internazionale. Trump ha firmato un ordine esecutivo per designare i cartelli della droga e altri gruppi come “organizzazioni terroristiche straniere” e ha incluso Tren de Aragua. "Constato e dichiaro", ha scritto Trump a marzo, "che il TdA sta perpetrando, tentando e minacciando un'invasione o un'incursione predatoria contro il territorio degli Stati Uniti".

Il nuovo atto d'accusa non specifica con precisione quale sarebbe il legame di Maduro conTren de Aragua ma sottolinea che Maduro e altri "hanno collaborato con narcoterroristi", tra cui il TdA. Un ex funzionario della Dea (Democracy Enforcement Administration) che aveva indagato sul regime venezuelano ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun legame personale tra Maduro e TdA, ma ha affermato che vi erano prove concrete del fatto che Maduro avesse tratto profitto dal traffico di cocaina