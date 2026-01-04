Per Maduro e la moglie 4 capi d'accusa. Incriminato anche il figlio e altre 3 persone

Foto: Ansa

Un atto d'accusa del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, ora reso pubblico, accusa il presidente venezuelano Nicolás Maduro di aver guidato un "governo corrotto e illegittimo" alimentato da una vasta operazione di traffico di droga che ha inondato gli Stati Uniti con migliaia di tonnellate di cocaina. L'arresto di Maduro e di sua moglie in una sorprendente operazione militare avvenuta sabato mattina in Venezuela ad opera della Delta Force dell'esercito Usa prepara il terreno per una dura prova per Washington per ottenere una condanna in un'aula di tribunale. Maduro e la moglie Cilia Flores è stato rinchiuso nel carcere di Brooklyn, a New York. Il procuratore generale Pam Bondi ha affermato in un post su X che Maduro e la consorte "si troveranno presto ad affrontare l'ira della giustizia americana sul suolo americano, nei tribunali americani". Sono accusati insieme alla moglie, al figlio e ad altre tre persone di diversi reati. Maduro è stato incriminato per associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere finalizzata all'importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e associazione a delinquere finalizzata al possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi.

Maduro deve affrontare le stesse accuse di un precedente atto d'accusa presentato contro di lui presso un tribunale federale di Manhattan nel 2020, durante la prima presidenza di Donald Trump. Il nuovo atto, che aggiunge accuse anche contro la moglie del leader venezuelano, è stato depositato in forma segreta presso il Distretto Meridionale di New York poco prima di Natale. Non era ancora chiaro quando Maduro e Flores compariranno davanti al tribunale di Manhattan. Le immagini pubblicate sabato sera sui social media da un account della Casa Bianca mostrava Maduro, sorridente, mentre veniva scortato attraverso un ufficio della Dea, la Democracy Enforcement Administration a New York da due agenti federali che lo tenevano per le braccia.