Italiana muore in vacanza alle Canarie. Era stata dimessa due volte dal pronto soccorso

Pina Sereni 04 gennaio 2026

Una morte improvvisa e ancora tutta da chiarire, avvenuta lontano da casa durante una vacanza di Capodanno. Letizia Ciampi, 47 anni, fiorentina, è stata trovata senza vita venerdì mattina nella camera del bed & breakfast in cui alloggiava a Fuerteventura, nelle Canarie. La donna era partita da Pisa il 31 dicembre per trascorrere alcuni giorni sull'isola spagnola, dove l'attendeva un amico, come riporta "La Nazione". Poco dopo l'atterraggio, secondo quanto hanno riferito gli amici Patrizia e Davide, Letizia avrebbe iniziato ad accusare forti dolori al petto e difficoltà respiratorie. Per questo si sarebbe recata al pronto soccorso locale, dove, dopo alcuni accertamenti, i medici avrebbero parlato di un "accumulo di stress", dimettendola e consigliandole ulteriori controlli ai polmoni una volta rientrata in Italia. Rientrata nel b&b, però, le condizioni di Letizia non sarebbero migliorate. La respirazione si sarebbe fatta sempre più faticosa e, intorno alle 21.30 della sera di San Silvestro, dopo aver rifiutato l'invito al cenone, la donna avrebbe chiamato nuovamente l'ambulanza, tornando per la seconda volta in ospedale. Anche in questa occasione, hanno spiegato gli amici, la diagnosi sarebbe stata la stessa e Letizia sarebbe stata dimessa.

Una volta rientrata in camera, il malessere sarebbe proseguito. "Avrebbe contattato una persona di riferimento per avvisarla delle condizioni in cui si trovava - ha raccontato Davide - Poi si sarebbe messa a letto". Da quel momento, più nessuna risposta. All'alba del primo gennaio l'amico avrebbe provato a mettersi in contatto con lei senza successo e, non conoscendo il proprietario dell'appartamento, avrebbe impiegato l'intera giornata per rintracciarlo. La tragica scoperta è avvenuta il giorno seguente quando l'amico, insieme al proprietario del b&b, sono entrati nell'alloggio con l'aiuto dei vigili del fuoco. Letizia era stesa sul letto, alcune gocce di sangue macchiavano il lenzuolo, non respirava più. "I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", ha raccontato tra le lacrime l'amica Patrizia. Per domani è prevista l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso. Agente di commercio, Letizia Ciampi era molto conosciuta a Firenze anche per il suo impegno in politica.. A Reggello vive la madre, distrutta dal dolore: "Avevo solo lei, eravamo noi due. Non so come andare avanti".