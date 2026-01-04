Crans Montana, sono sei i ragazzi italiani morti nel rogo, tutti minorenni. Ecco i nomi

Foto: Ansa

Angela Bruni 04 gennaio 2026

a

a

Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans Montana. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2. "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate", ha detto. Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. Quanto ai feriti, "stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una ragazza a Torino", ha spiegato il ministro. Le sei vittime rimaste uccise nella strage di Capodanno sono il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il golfista genovese Emanuele Galleppini che avrebbe compiuto 17 anni il 21 gennaio prossimo, la sedicenne milanese Chiara Costanzo, la quindicenne Sofia Prosperi e il sedicenne romano Riccardo Minghetti. "Il bilancio è definitivo", ha spiegato l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado.