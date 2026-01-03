Gli Usa catturano Maduro. Prima il black out a Caracas, poi il blitz in 30 minuti. Trump: "Ora gestiamo noi"

Foto: Truth Social

Il presidente Donald Trump ha illustrato alcuni dettagli dell'attacco militare statunitense contro il Venezuela che ha portato alla cattura del leader Nicolás Maduro. Il Capo di Stato Maggiore, il generale Dan Caine, ha affermato che le forze Usa hanno provato le manovre per mesi e hanno ottenuto il via libera da Trump venerdì sera. Il Capo della Casa Bianca ha spiegato che Maduro era "strettamente sorvegliato" in un palazzo presidenziale, ma non è stato in grado di chiudere la porta di una stanza di sicurezza. Le forze americane erano armate di "enormi cannelli" che avrebbero potuto essere usati per tagliare muri d'acciaio se Maduro si fosse chiuso dentro. Una missione attentamente preparata. Per mesi, l'esercito statunitense si è radunato al largo delle coste venezuelane e ha fatto saltare in aria presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga, uccidendone gli occupanti. Una manovra che è servita a coprire la realtà di ciò che andavano progettando.

Mentre in mare si svolgeva la caccia ai narcos, la Cia e le agenzie di intelligence statunitensi stavano studiando attentamente l'autoritario presidente del Venezuela apprendendo dettagli minimi come le abitudini alimentari. Intanto le forze speciali stavano segretamente preparando un piano per rimuoverlo con la forza. Mesi di pianificazione hanno portato all'operazione scattata nella notte, quando il presidente Donald Trump ha emesso un ordine che autorizzava la cattura di Maduro. Gli Stati Uniti hanno immerso la capitale del paese sudamericano, Caracas, nell'oscurità. Poi si sono infiltrati nella casa di Maduro e lo hanno portato di corsa negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump intendeva processarlo. Trump, durante una conferenza stampa tenutasi sabato nella casa di Mar-a-Lago, in Florida, ha illustrato i dettagli dell'attacco, dopodiché ha affermato che Maduro e la consorte, Cilia Flores, sono stati trasportati in elicottero su una nave da guerra statunitense. L'operazione, denominata "Absolute Resolve", si è svolta nell'oscurità, con le forze statunitensi in attesa delle condizioni meteorologiche ideali per garantire ai piloti rotte libere verso Caracas. L'ampia pianificazione ha incluso esercitazioni su un edificio replica del complesso presidenziale, nonché l'impiego di militari armati di quelli che Trump ha definito "enormi cannelli" nel caso in cui fosse stato necessario tagliare le pareti d'acciaio di una stanza di sicurezza per estrarre i due. "Non è riuscito a chiudere quello spazio. Stava cercando di entrarci, ma è stato attaccato così in fretta che non è riuscito a entrare in azione", ha sottolineato il presidente UsaTrump.

Il generale Dan Caine ha aggiunto che le forze statunitensi hanno provato le manovre per diversi mesi, imparando tutto su Maduro: dove si trovava in certe ore, così come i dettagli riguardo gli animali domestici e gli abiti che indossava. "Pensiamo, sviluppiamo, addestriamo, proviamo, facciamo un debriefing, proviamo ancora e ancora. Lo facciamo sempre, cerchiamodi non avere sorprese", ha detto Caine, affermando che tutto erano "pronto" all'inizio di dicembre. "Non per fare le cose per bene, ma per assicurarci di non poter sbagliare". Trump ha dichiarato che le forze statunitensi avevano praticato l'estrazione di una o più persone su una replica della casa di Maduro. "In realtà hanno costruito un edificio identico a quella in cui sono entrati, con tutto quell'acciaio sparso ovunque", ha detto Trump. "L'operazione è stata rinviata, aspettando quattro giorni che la copertura nuvolosa passasse. Caine ha detto che venerdì sera il tempo è migliorato quel tanto che bastava, aprendo una strada che solo i piloti più esperti del mondo potevano percorrere".

"Gli elicotteri volavano bassi sull'acqua per entrare in Venezuela, coperti da aerei statunitensi protettivi", ha incalzato Trump. L'operazione è stata al buio. Le luci di Caracas sono state in gran parte spente grazie a una certa competenza di cui disponiamo". L'attacco, che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha descritto come parte di un "massiccio raid congiunto di militari e forze dell'ordine", è durato meno di 30 minuti. Almeno sette esplosioni sono state udite a Caracas e la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez, che per legge ha assunto ora il potere, ha affermato che alcuni civili e militari venezuelani sono stati uccisi. In un discorso trasmesso sabato sulla televisione di Stato, ha chiesto agli Stati Uniti di liberare Maduro e lo ha definito il legittimo leader del Paese. Ma Rodríguez ha anche lasciato aperta la porta al dialogo con gli Stati Uniti quando ha affermato: "Siamo disposti ad avere relazioni rispettose". Yanire Lucas, una residente di Caracas, la cui casa si trova accanto a una base militare venezuelana colpita durante la notte, ha dichiarato di aver iniziato a sentire delle esplosioni all'1.50 del mattino. Trump ha affermato che alcuni soldati americani sono rimasti feriti, ma nessuno tra loro è stato ucciso. Caine ha affermato che un elicottero è stato colpito dalle fiamme mentre si avvicinava al complesso di Maduro, ma è riuscito a tornare alla base in sicurezza. Maduro e Flores sono stati trasportati in elicottero su una nave da guerra statunitense e verranno portati a New York per essere processati. Il presidente venezuelano è accusati traffico di droga e terrorismo. Trump ha pubblicato su Truth Social una foto di Maduro che indossa una tuta grigia, cuffie protettive e una benda sugli occhi.

Il raid è stato una drammatica escalation di una serie di attacchi degli Stati Uniti. L'esercito ha condotto attacchi contro quelle che Trump ha definito imbarcazioni adibite al trasporto di droga nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale dall'inizio di settembre. Il 29 dicembre, Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno colpito una struttura dove le imbarcazioni accusate di trasportare stupefacenti "vengono caricate". La Cia era dietro l'attacco con drone in un'area di attracco che si ritiene fosse stata utilizzata dai cartelli della droga, la prima operazione diretta nota sul suolo venezuelano da quando gli Stati Uniti hanno iniziato i loro attacchi a settembre. Sebbene Trump avesse avvertito per mesi che gli Stati Uniti avrebbero potuto condurre attacchi in Venezuela, venerdì ha dato pochi indizi su cosa sarebbe successo. Ha trascorso la mattinata a postare sui social media difendendo la propria salute e lamentandosi dell'impatto delle turbine eoliche sugli uccelli, prima di andare a comprare marmo e onice per la sala da ballo che sta costruendo alla Casa Bianca e quindi andare al golf club. In privato, si stava invece preparando a dare il via libera a una missione militare che ha già suscitato critiche negli Stati Uniti e all'estero. Ora il presidente ha affermato che gli Stati Uniti guideranno il percorso futuro per il Venezuela. Il gruppo di funzionari che lo sostiene, tra cui Hegseth, Caine e il Segretario di Stato Marco Rubio, sarà "una squadra che lavorerà con il popolo venezuelano". Ha lasciato aperta la possibilità che le truppe statunitensi siano presenti nel Paese. "Non abbiamo paura degli stivali sul terreno, se necessario", ha detto, aggiungendo: "Ieri sera avevamo gli stivali sul terreno". Ora gli Stati Uniti "governeranno" il Paese finché non verrà scelto un nuovo leader, ha aggiunto Trump. "Faremo in modo che il Paese sia governato correttamente. Non lo faremo invano", ha aggiunto. "Questo è un attacco molto pericoloso. È un attacco che avrebbe potuto finire molto, molto male".