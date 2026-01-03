Crans Montana, i gestori del bar del rogo indagati per omicidio e incendio

Foto: Ansa

Angela Bruni 03 gennaio 2026

a

a

La Procura svizzera ha aperto un'indagine penale nei confronti dei gestori del bar Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti a Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio in cui sono morte più 40 persone e un centinaio sono rimaste ferite. Una nota della procura precisa che i primi riscontri dell'indagine in relazione al rogo hanno portato all'apertura di un'indagine penale nei confronti dei due gestori che "sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo". Jacques Moretti è nato in Corsica, la moglie Jessica in Costa Azzurra. Nel Vallese gestiscono tre locali di ristorazione, tra cui Le Constellation. Lui non era presente al bar al momento dell'incendio, lei sì ed è rimasta ustionata ad un braccio dal fuoco.

E mentre si cercano le responsabilità, è intervenuto il parroco della piccola località sciistica vallese, Alessandro Barras: "Un dramma incomprensibile. È impossibile credere a un dramma così grande, non era mai successo nulla di grave qui". Alle famiglie delle vittime il sacerdote dice "di avere speranza, perché è la cosa più forte". E poi un altro messaggio: "La morte non è la fine, ma un nuovo inizio".