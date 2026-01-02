Trump all'attacco: "Se l'Iran uccide i manifestanti gli Usa interverranno"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 02 gennaio 2026 a

"Se l'Iran sparerà e ucciderà violentemente i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d'America correranno in loro soccorso. Siamo pronti ad intervenire. Grazie per l'attenzione dedicata a questa domanda!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul social Truth, in merito alle manifestazioni in corso in Iran. Le proteste sono nate a seguito della grave crisi economica che sta attraversando il paese. Il presidente Masoud Pezeskhian ha affidato voler incontrare i manifestanti per cercare di ridurre la tensione mentre migliaia di iraniani continuano a scendere in piazza.