Crans Montana, il golfista Emanuele Galeppini tra le vittime del rogo

Tra le vittime dell'incendio nel bar discoteca Le Constellation, a Crans Montana, in Svizzera c'è il golfista Emanuele Galeppini. Non è riuscito a fuggire dal rogo. La Federazione Italiana Golf che lo ricorda come "un atleta che portava con se' passione e valori autentici". Le autorità non hanno però ancora confermato i nomi delle vittime. Gli investigatori hanno avviato le indagini per identificare le vittime dell'incendio nella cittadina nel cuore delle Alpi, trasformando una festa di Capodanno in una delle peggiori tragedie del Paese. Gli zio di Galeppini fa sapere che "la famiglia attende ancora il risultato del Dna" per sapere se fra i morti della strage di Capodanno ci sia Emanuele. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo a Le Constellation che ha ucciso circa 40 persone e ne ha ferite altre 115, seppure alcuni dei sopravvissuti abbiano descritto candele scintillanti infilati su bottiglie di champagne che avrebbero preso fuoco.

I testimoni hanno descritto scene di panico e caos mentre le persone cercavano di rompere le finestre per scappare e altre, coperte di ustioni, si riversavano in strada. La polizia svizzera ha avvertito che potrebbero volerci giorni o addirittura settimane per identificare tutte le vittime, lasciando un'attesa straziante a familiari e amici. Gli italiani feriti sono 13 e quelli ancora dispersi sei. Le autorità hanno rifiutato di fare ipotesi sulle cause della tragedia, limitandosi a dire che non si è trattato di un attacco terroristico.

"Identificare le vittime "è la priorità del governo vallesano" affinché "le famiglie possano iniziare il loro percorso di elaborazione del lutto", ha dichiarato Patricia Constantin, presidente del parlamento cantonale. Gli ospedali del Vallese "sono davvero al limite delle loro capacità", ha aggiunto. "Delle circa cento persone ricoverate, molte non sono state identificate, perché non avevano documenti d'identità oppure perché i loro effetti personali sono andati persi nell'incendio, insieme ai loro vestiti", ha dichiarato Stéphane Ganzer, responsabile della sicurezza del Canton Vallese. "Probabilmente ci vorrà un altro giorno" per identificarle, ha aggiunto