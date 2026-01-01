Crans-Montana, una foto mostra l'inizio dell'incendio: "È il momento esatto"

Foto: X BFMTV

Le candele scintillanti, quei giochi pirotecnici considerati inoffensivi, applicate sulle bottiglie di champagne nella festa per la notte di Capodanno. Le scintille che arrivano fino al soffitto, dove quello che sembra un rivestimento fono-assorbente prende fuoco. È il "momento esatto" in cui inizia la tragedia del bar La Constellation di Crans-Montana, rinomata località sciistica del Canton Vallese della Svizzera. Le fiamme innescate dai bengala si propagheranno in pochissimo tempo per quello che gli esperti chiamano "flashover", la propagazione rapida di una fiamma in un luogo chiuso a certe condizioni. Muoiono almeno 47 persone, quasi tutti ragazzi. Oltre cento i feriti, molti gravemente ustionati.

E fornire l'immagine che sembra documentare il momento dell'innesco dell'incendio è la tv francese BFMTV. "Una nuova foto scattata ieri sera al bar Constellation e inviata a BFMTV mostra il momento esatto in cui è scoppiato l'incendio. Nella parte superiore dell'immagine, si possono vedere le prime fiamme sull'isolamento in schiuma applicato al soffitto del locale", scrive l'emittente in un articolo sul suo sito. Nella stessa immagine si vedono i clienti del bar che alzano le bottiglie che tengono in mano, ciascuna con delle "stelline" scintillanti attaccate, il clima di festa è palpabile mentre si consuma l'inizio della tragedia.

