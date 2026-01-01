Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista del Tg La7: "È una strage di ragazzi" (video)

Valerio Castro 01 gennaio 2026 a

Davanti a certe tragedie si resta a attoniti e smarriti. Nell'incendio del locale La Constellation di Crans-Montana, nel Canton Vallese della Svizzera, sono morte almeno 47 persone, molte delle guali giovanissime, e oltre cento sono rimaste ferite e ustionate. L'inviato del Tg La7, l'esperto giornalista Guy Chiappaventi, viene sopraffatto in diretta dalla commozione. "È la strage di Capodanno ed è una strage di ragazzi, tra i sedici e i vent'anni", dice l'inviato a Crans-Montana nell'edizione delle 20 di giovedì 1 gennaio prima di commuoversi: "Vi prego di scusarmi, adesso riprendo".

Tanti telespettatori hanno solidarizzato con il cronista che ha mostrato il suo lato più umano ed empatico. "L'ho visto in diretta mi si è stretto il cuore, che dolore, che inizio di anno orribile", "onore alla sua sensibilità", "la morte peggiore per dei giovani innocenti. Una disgrazia senza senso inaccettabile", sono alcuni dei commenti sui social.