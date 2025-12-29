La Cina circonda Taiwan con 28 navi e fa decollare 89 jet da combattimento

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 29 dicembre 2025 a

a

a

Taiwan afferma di aver rilevato la presenza nei pressi dell'isola di 89 velivoli militari cinesi e 28 navi da guerra e unità della Guardia Costiera della Repubblica Popolare. Le notizie diffuse dal ministero della Difesa di Taipei parlano di quello che è il numero più alto di velivoli cinesi mai segnalato intorno all'isola in un solo giorno dal 15 ottobre 2024. La Cina, che considera Taiwan parte del proprio territorio e vuole la "riunificazione", ha comunicato stamani l'avvio di manovre militari. Il ministero della Difesa di Taiwan rende anche noto di aver rilevato uno schieramento di navi d'assalto anfibio cinesi nel Pacifico occidentale. "Missione Giustizia 202" è il nome scelto dalla Cina per le manovre.