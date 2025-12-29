Israele primo al mondo ad abbattere missili con il laser: "Non sfidateci"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 29 dicembre 2025 a

a

a

Israele ha dispiegato un nuovo sistema laser "Iron Beam" per intercettare le minacce aeree. Messo a punto dal dipartimento di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa e l'appaltatore della difesa Rafael, è stato consegnato all'aeronautica militare. "Per la prima volta al mondo, un sistema di intercettazione laser ad alta potenza ha raggiunto la piena maturità operativa, eseguendo con successo molteplici intercettazioni", ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz. "Questo risultato monumentale trasmette un messaggio chiave ai nostri nemici, vicini e lontani: non sfidateci, o subite gravi conseguenze".

La consegna segna una pietra miliare in un progetto che dura da oltre un decennio. "Israele è il primo paese al mondo a schierare un sistema laser operativo per l'intercettazione di minacce aeree, inclusi razzi e missili", ha dichiarato Yuval Steinitz, presidente di Rafael. Il sistema laser mira a migliorare e ridurre i costi dell'intercettazione dei proiettili da parte di Israele e integrerà altre capacità di difesa aerea come il più noto Iron Dome che offre protezione a corto raggio contro missili e razzi. Il sistema David's Sling e le successive generazioni di missili Arrow sono una tecnologia israelo-americana progettata per abbattere i missili balistici. Durante la guerra tra Israele e Iran nel giugno scorso, il sistema di difesa non è riuscito a intercettare tutti i proiettili lanciati da Teheran e Israele è stato colpito da oltre 50 missili che hanno causato 28 vittime.