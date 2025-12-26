Zelensky incontrerà Trump domenica. "La pace è vicina, non perdiamo un solo giorno"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 26 dicembre 2025 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Lo riferisce su X il giornalista di Axios Barak Ravid, citando un funzionario ucraino. Ravid sottolinea che l'incontro segnala un progresso significativo nei negoziati sul piano di pace Usa. Zelensky, riportando gli aggiornamenti del segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov sui contatti regolari con la controparte americana, ha sottolineato l'urgenza dell'appuntamento: "Non stiamo sprecando un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump . Molto potrà essere deciso entro il nuovo anno". Trump e Zelensky si sono già incontrati altre volte, alla Casa Bianca, ma non è stato possibile raggiungere un accordo definitivo per far terminare la guerra in Ucraina.

Intanto, la realtà del fronte continua a mietere vittime civili. Ieri sera, un drone russo ha colpito un condominio a Cernihiv, nell'Ucraina settentrionale, causando la morte di una donna di 80 anni e ferendo altre dieci persone, tra cui tre bambini. Il capo dell'amministrazione militare dell'oblast, Vyacheslav Chaus, ha confermato la distruzione completa di due appartamenti. La notte è stata caratterizzata anche da attacchi nella regione di Odessa, dove droni russi hanno danneggiato silos, magazzini di aziende civili, una chiatta e navi. Il vice primo ministro Oleksiy Kuleba ha aggiunto che un'altra nave, battente bandiera liberiana, è stata colpita al terminal di Mykolaiv. Danni a una locomotiva e a un vagone merci sono stati segnalati anche nella stazione di Kovel, nel nord-ovest del Paese, a circa sessanta chilometri dal confine polacco.