Ucraina, Zelensky: "Raid russo con 30 missili e oltre 650 droni"

"Il nemico ha usato più di 600 droni e decine di missili". E' quanto si legge in un post pubblicato su X dalla premier ucraina, Yulia Svyrydenko, dopo "l'attacco russo della notte", un "attacco deliberato e cinico prima del Natale". "Mentre le persone si preparano per le vacanze, il nemico cerca di lasciare le famiglie ucraine senza elettricità, riscaldamento e un senso di sicurezza", prosegue. "A causa dell'attacco - conferma - le infrastrutture energetiche nelle regioni occidentali dell'Ucraina risultano le più colpite". E, continua, per i "danni" provocati dagli attacchi nel Paese, "sono state introdotte interruzioni della fornitura di corrente elettrica come misura d'emergenza".