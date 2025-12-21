Farnesina, italiana deceduta in collisione fra due imbarcazioni da crociera sul Nilo

Redazione 21 dicembre 2025 a

Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari del consolato d'Italia - viene spiegato - sono in contatto il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta.

Secondo le prime ricostruzioni che giungono da fonti informate la collisione fra le due imbarcazioni sarebbe accaduta a circa 30 chilometri da Luxor attorno alle 19 ora locale. La donna si trovava a bordo della nave 'Royal Beau Rivage' ed era accompagnata dal marito. In totali gli italiani a bordo erano circa 70-80. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine dell'imbarcazione. Sono in corso verifiche sulle condizioni degli altri italiani a bordo. Al momento non si segnalano altre criticità. E' stato attivato il console onorario italiano a Luxor.

Con un post su X la Farnesina ha fatto sapere che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è "informato" in merito all'incidente avvenuto a Luxor dove alcuni connazionali a bordo di un'imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo e "ne segue l'evoluzione".