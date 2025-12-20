Gli Usa sequestrano un'altra petroliera venezuelana. Braccio di ferro Trump-Maduro

Foto: Ansa

Angela Bruni 20 dicembre 2025

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano i media americani, la Guardia Costiera Usa ha bloccato la nave nelle acque internazionali nel Mar dei Caraibi. I militari hanno dato supporto, con gli elicotteri che hanno trasferito l'equipaggio a bordo del tank della Guardia Costiera, agenzia che dipende dal dipartimento di Sicurezza Interna. Non si hanno ancora dettagli sulla nave, che secondo Abc sarebbe una di quelle sanzionate dagli Usa come parte della flotta che partecipa al mercato nero del petrolio venezuelano verso l'Asia. Secondo Axios invece la petroliera non figurerebbe nella lista di quelle sanzionate. Il presidente americano Donald Trump nei giorni scorsi ha annunciato il blocco totale delle navi in ​​partenza dal Venezuela, poi precisando che la misura sarebbe stata applicata solo alle imbarcazioni sanzionate.

Questa è la seconda nave sequestrata dagli Stati Uniti. Lo scorso 10 dicembre, un team incaricato delle operazioni tattiche della Us Coast Guard, anche il quel caso con il supporto logistico degli elicotteri della Marina Usa, era salito a bordo della Skipper, una petroliera sanzionata dagli Stati Uniti come parte di operazioni illecite da parte del Venezuela, sequestrandola. "È un messaggio per il presidente Nicolás Maduro", ha detto ad Axios una delle fonti informate sull'operazione riferendosi al leader venezuelano che Washington ha incriminato come 'narco terrorista". Secondo il quotidiano Usa Today, la nave sequestrata sarebbe una petroliera battente bandiera panamense, la Centuries, che non sarebbe sanzionata dagli Usa. I tracciatori del traffico marittimo indicano che la petroliera si trova a largo delle costa del Venezuela nelle acque di Curaçao, isola delle Antille olandesi.