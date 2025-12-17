Cerca
Zelensky: "La Russia si sta preparando a un nuovo anno di guerra"

Foto: La Presse

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la Russia si sta preparando a un nuovo "anno di guerra" in Ucraina nel 2026, dopo che il suo omologo russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli obiettivi di Mosca nel Paese saranno "senza dubbio raggiunti". "Oggi abbiamo ricevuto un nuovo segnale da Mosca che ci dice che si stanno preparando a rendere il prossimo anno un nuovo anno di guerra", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano.

