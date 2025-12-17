Esercito forte, più intelligence Usa e truppe europee: il nuovo piano per Kiev

Foto: Ansa

Un esercito che sia solido, un maggior ruolo dell'intelligence americana e la presenza di forze europee in Ucraina. Questo il contenuto del'ultimo piano elaborato da Stati Uniti ed Europa con il contributo di Kiev per scoraggiare future aggressioni all'Ucraina. Lo scrive il New York Times citando proprie fonti informate dell'esito dei colloqui che si sono svolti a Berlino dove, per la prima volta da mesi, i funzionari europei hanno affermato di collaborare bene con i negoziatori americani e con il presidente Donald Trump. Durante quei colloqui, diplomatici europei e americani hanno firmato due documenti che delineano le garanzie di sicurezza e puntano a convincere Kiev della necessaria cessione di alcuni territori, oltre che della rinuncia all'adesione alla Nato. La nuova garanzia di sicurezza, hanno affermato funzionari americani ed europei al New York Times, sarà giuridicamente vincolante, soggetta alle procedure di ciascun Paese. Trump, hanno detto funzionari statunitensi, sottoporrà le garanzie di sicurezza al Senato, dove solitamente vengono ratificati i trattati. A condizione di anonimato, funzionari americani ed europei hanno affermato che i documenti di sicurezza sono stati elaborati durante oltre otto ore di intense discussioni con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri collaboratori ucraini a Berlino, domenica e lunedì. Uno dei due documenti stabilisce principi generali, tra cui una garanzia sul modello di quella fornita dall'articolo 5 della Nato in base al quale tutti i paesi membri si impegnano a prestare soccorso a qualsiasi nazione attaccata. La seconda parte dell'accordo, che i funzionari americani hanno descritto come un "documento operativo mil-to-mil", ovvero da militare a militare, spiega ad esempio come le forze americane ed europee collaboreranno con quelle ucraine per garantire che la Russia non tenti nuovamente di conquistare territorio ucraino nei prossimi anni.