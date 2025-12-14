Sydney, terrore antisemita a Bondi Beach: le immagini dei killer in azione

14 dicembre 2025

Un filmato drammatico mostra uomini armati che sparano, uccidendo almeno 12 persone domenica durante una celebrazione della festa ebraica a Bondi Beach a Sydney, in Australia. Un uomo armato è stato colpito a morte dalla polizia, un altro arrestato. Le autorità australiane, che hanno dichiarato che si è trattato di un attacco terroristico, hanno affermato che il sospettato era in condizioni critiche. Almeno 29 persone sono state ferite, tra cui due agenti di polizia, ha detto Mal Lanyon, il commissario di polizia dello stato del Nuovo Galles del Sud, dove si trova Sydney.



L'identificato è il 24 enne Naveed Akram, residente a Bonnyrigg, un sobborgo di Sydney. "Uno di questi individui era noto all'intelligence. Era presente nelle liste di sorveglianza, ma non in una prospettiva di minaccia immediata, quindi dobbiamo indagare su cosa sia successo. Stiamo cercando di capire se c'è qualcuno nella comunità che ha intenzioni simili" ha detto Mike Burgess Direttore dell'Asio, l'agenzia di intelligence australiana. Un atto d'odio diretto contro gli ebrei di tutto il mondo: è questo il senso, confermato dalle prime indagini.