Ucraina, Witkoff vedrà Zelensky e leader europei a Berlino

Andrea Riccardi 13 dicembre 2025

L'inviato Usa Steve Witkoff incontrera' Zelensky e i leader europei a Berlino questo fine settimana per il piano di pace. E' quanto si legge nell'edizione online del Wall Street Journal. La decisione della Casa Bianca di inviare l'inviato sottolinea un'accelerazione della spinta degli Stati Uniti per un accordo di pace in Ucraina prima della fine dell'anno.

Un funzionario della Casa Bianca ha confermato all'AFP l'accuratezza di un rapporto del Wall Street Journal secondo cui l'inviato Steve Witkoff incontrera' Zelensky e i leader europei nel fine settimana per discutere lo stato delle negoziazioni di pace. Il governo tedesco ha dichiarato ieri che Berlino ospitera' i leader lunedi', pochi giorni dopo che i funzionari ucraini hanno detto di aver inviato a Washington un piano aggiornato basato sulla proposta di pace originale in 28 punti di Trump.