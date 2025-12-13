Ucraina: pesanti di raid di Mosca su Odessa nella notte, blackout in quasi tutta la città

Foto: La Presse

Andrea Riccardi 13 dicembre 2025 a

a

a

Odessa è stata presa di mira nella notte da pesanti raid con droni e missili russi. Blackout sono segnalati in quasi tutta la città. L'attacco è durato quattro ore. E viene descritto dall'amministrazione locale come "uno dei raid aerei più vasti da parte del nemico".

L'attacco ha causato l'incendio dei silos per il grano nel porto, secondo il vice primo ministro e ministro della Ricostruzione ucraino, Oleksiy Kuleba. Danneggiate anche le infrastrutture energetiche negli insediamenti della regione. Secondo le prime informazioni del Servizio di emergenza, quattro persone sono rimaste ferite. Per tutta la notte, i vigili del fuoco hanno spento gli incendi divampati. Anche gli impianti nelle regioni di Cernihiv, Kirovohrad e Mykolaiv hanno subito danni, ha aggiunto Kuleba. Attacchi russi hanno lasciato senza elettricità alcune parti della regione di Kherson, incluso il l'omonimo capoluogo, secondo quanto riferito dal governatore della regione Oleksandr Prokudin.

I bombardamenti russi della notte, poi, hanno danneggiato oltre una decina di infrastrutture civili e migliaia di persone sono rimaste senza elettricita'. Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky in un lungo post su X. "Ancora una volta, l'attacco principale ha colpito il nostro settore energetico, il sud del Paese e la regione di Odessa" scrive il presidente ucraino. Colpite anche le regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Cernihiv, Dnipro e Cerkasy. "In totale" ha detto Zelensky, "il nemico ha utilizzato oltre 450 droni d'attacco e 30 missili di vario tipo. E' importante che tutti ora vedano cosa sta facendo la Russia: ogni passo che compie e' per generare terrore nel nostro popolo e non per porre fine alla guerra. Il suo obiettivo e' ancora quello di distruggere il nostro Stato e infliggere il massimo dolore al nostro popolo. Ecco perche' abbiamo bisogno di supporto in tutto cio' che contribuisce a proteggere vite umane e a porre fine a questa guerra: rafforzare le difese aeree e i nostri soldati al fronte, aumentare le nostre capacita' a lungo raggio e intensificare la pressione sulla Russia. Affinche' tutti i nostri sforzi diplomatici diano risultati, e' necessario esercitare pressione sull'aggressore affinche' ponga fine alla guerra che ha iniziato. Ringrazio chiunque comprenda questo e sia pronto ad aiutare".