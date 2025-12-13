La Germania invierà truppe in Polonia per rafforzare i confini

Foto: Associated Press

La Germania invierà soldati in Polonia per aiutare il rafforzamento del confine di Varsavia con la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa di Berlino, secondo il quale il compito dei militari tedeschi consisterà per lo più in "attività di ingegneria" come "la costruzione di fortificazioni, lo scavo di trincee, la posa di filo spinato o l'erezione di barriere anticarro. "Il supporto fornito dai soldati tedeschi e' limitato a queste attività di ingegneria", ha assicurato il portavoce, che non ha specificato il numero esatto di soldati coinvolti, limitandosi a dire che si tratterà di un "numero a due cifre medio". L'operazione dovrebbe svolgersi dal secondo trimestre del 2026 alla fine del 2027. Il portavoce ha sottolineato che non è necessaria l'approvazione parlamentare per il dispiegamento, poichè "non vi è alcun pericolo immediato per i soldati derivante da conflitti militari". Salvo casi eccezionali, il Bundestag deve approvare il dispiegamento delle forze armate del Paese all'estero. Dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, Varsavia ha sostenuto Kiev con fermezza ed è stata una via di transito per le armi fornite dagli alleati occidentali. La Polonia ha inoltre modernizzato il suo esercito e aumentato la spesa per la difesa. La Germania e' il secondo fornitore di aiuti militari all'Ucraina dopo gli Stati Uniti e ha inviato a Kiev un'enorme quantità di equipaggiamenti, dai sistemi di difesa aerea ai veicoli blindati.