Ue da abolire, la Polonia replica a Elon Musk: "Vattene su Marte"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 dicembre 2025 a

a

a

"Vattene su Marte". Lo ha detto senza mezzi termini il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, a Elon Musk che ha chiesto l'"abolizione" dell'Unione europea dopo la multa da 120 milioni di euro al sicial network X per violazione delle regole del Digital Service Act, anche in relazione ai cambiamenti nell'assegnazione della spunta blu, e dopo la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa, che contiene delle dure critiche agli alkeati delj'Ue. "Vattene su Marte. Lì non c'è censura sui saluti nazisti", ha affermato Sikorski.

L'imprenditore sudafricano, criticato per il gesto di saluto all'inaugurazione del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, si è poi chiesto "quanto tempo ci vorrà prima che l'Ue scompaia". Sikorski ha così fatto un apparente riferimento a quel gesto che risale allo scorso gennaio e che aveva suscitato grandi polemiche. Musk è convinto che il sistema burocratico dell'Ue stia "lentamente soffocando l'Europa a morte" e che la multa sia un attacco di Bruxelles alla libertà di espressione. "L'Unione Europea - ha scritto ieri - dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i loro popoli".