Zelensky, lunedì a Londra con Starmer, Macron e Merz. Su Kiev 51 missili

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 06 dicembre 2025 a

a

a

Lunedì Volodymyr Zelensky incontrerà a Downing Street il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz per cercare sostegno per Kiev. Il premier del Regno Unito approfitterà dell'incontro con i leader di Ucraina. Francia e Germania per discutere dei colloqui in corso negli Stati Uniti per trovare un accordo per garantire la sicurezza dell'Ucraina stessa nel dopoguerra. Anche se l'accordo di pace appare ancora lontano. Due settimane fa, i quattro leader hanno partecipato a un incontro virtuale della "coalizione dei volenterosi", dove hanno discusso i piani per fornire una forza di pace europea che potrebbe essere dispiegata in Ucraina dopo il cessate il fuoco.



In una dichiarazione rilasciata dal Consiglio europeo in merito all'incontro, il trio ha espresso pieno sostegno alle "dichiatazioni del presidente Usa Donald Trump secondo cui l'attuale linea di contatto deve essere il punto di partenza per qualsiasi colloquio". La bozza dell'accordo di pace, negoziata tra funzionari statunitensi e russi, è stata criticata per aver lasciato l'Ucraina in una posizione di debolezza e vulnerabilità. La bozza iniziale del piano, che sarebbe stata elaborata dall'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e dal consigliere del Cremlino Kirill Dmitriev, avrebbe imposto all'Ucraina misure draconiane che avrebbero dato alla Russia un controllo senza precedenti sulla sovranità militare e politica del Paese, condizioni che sono state interpretate da Kiev come una resa.



Il piano di pace è stato modificato dall'Ucraina il mese scorso, eliminando alcune delle richieste della Russia. Tra i punti di contrasto, la cessione del Donbass, anche di quel 20 per cento di territorio che Kiev controlla ancora. Tuttavia, per ora, il conflitto continua. Venerdì sera, la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro le infrastrutture energetiche e di trasporto dell'Ucraina. L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha lanciato 653 droni e 51 missili contro l'Ucraina durante la notte. Le forze di Kiev hanno abbattuto 585 droni e 30 missili, ha affermato l'esercito.

Zelensky ha affermato che l'infrastruttura energetica dell'Ucraina è stata l'obiettivo principale dei droni russi e di 50 missili, mentre Kiev ha accusato Mosca di cercare di "militarizzare" il freddo negando ai civili l'accesso al riscaldamento e all'elettricità. Nel frattempo, funzionari statunitensi e ucraini terranno un terzo giorno di colloqui in Florida, mentre l'amministrazione Trump spinge Kiev ad accettare il piano di pace sostenuto dagli americani. Starmer ha ripetutamente sottolineato che l'Ucraina deve determinare autonomamente il proprio futuro e ha affermato che la forza di mantenimento della pace della coalizione dei volenterosi avrebbe svolto un "ruolo vitale" nel garantire la sicurezza del Paese.



Nella sua nuova strategia per la sicurezza nazionale, pubblicata nella notte di sabato, la Casa Bianca ha dichiarato di impegnarsi per la sopravvivenza dell'Ucraina come "Stato vitale". Ma la strategia ha anche dato priorità al miglioramento delle relazioni con Mosca, affermando che porre fine alla guerra è un interesse fondamentale degli Stati Uniti per "ristabilire la stabilità strategica con la Russia". Sabato sera, Zelensky ha dichiarato di aver avuto una chiamata "molto concreta e costruttiva" con gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner. "L'Ucraina si impegna a continuare a collaborare onestamente con la parte americana per raggiungere una vera pace", ha dichiarato Zelenskyy su Telegram. "Abbiamo concordato i prossimi passi e il formato dei colloqui con l'America".



Zelenskyy, che si trovava a Kiev, si è unito alla chiamata con il negoziatore ucraino Rustem Umerov e con Andriy Gnatov, capo di stato maggiore delle forze armate di Kiev, entrambi a Miami per i colloqui con la parte statunitense. Il presidente ucraino ha affermato che la chiamata con Witkoff e Kushner "si è concentrata su questioni chiave che potrebbero garantire la fine dello spargimento di sangue e rimuovere la minaccia di una terza invasione russa, nonché la minaccia che Mosca non mantenga le promesse".