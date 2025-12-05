Francia, droni sulla base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara

Foto: LaPresse

E cinque droni sono stati avvistati da una nave militare irlandese vicino al percorso dell'aereo di Volodymir Zelensky

Alta tensione nei cieli francesi sulla scia delle tensioni internazionali. Cinque droni non identificati hanno sorvolato la base strategica dell'Ile Longue, in Bretagna, dove sono dispiegati i sottomarini della flotta di deterrenza nucleare francesi, rende noto Rtl. Si tratta di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della dissuasione nucleare francese. Lo ha comunicato la gendarmeria locale, come riportano i media francesi, aggiungendo che è stato attivato un dispositivo di difesa e ricerca dei velivoli.

Non solo. Secondo la stessa fonte, il battaglione di artiglieria marittima, che assicura la protezione della base, ha effettuato diversi tiri contro i droni. Il sito è protetto da 120 gendarmi della marina in coordinamento con i fucilieri.

Nelle scorse ore cinque droni sono stati avvistati da una nave militare irlandese vicino al percorso dell'aereo di Volodymir Zelensky al suo arrivo a Dublino lunedì. L'avvistamento ha innestato una allerta per la sicurezza del Presidente ucraino, anche se l'aereo non è stato in pericolo, rende noto l'Irish Times. I droni, a circa 20 chilometri a nord est dell'aeroporto di Dublino, erano in corrispondenza del percorso nel momento in cui l'aereo, invece in lieve anticipo, avrebbe dovuto percorrerlo in quel momento. Gli ucraini sono stati informati dell'accaduto. "Ma questo non ha influito sulla visita, non c'è stato bisogno di forzare alcuna variazione del programma", ha spiegato il consigliere del Presidente ucraino, Dmytro Lytvyn.