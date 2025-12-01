In Lituania 57 misteriosi palloni aerostatici bloccano i voli

Foto: Ansa

Angela Bruni 01 dicembre 2025

Cinquantasette palloni aerostatici hanno invaso per undici ore i cieli della Lituania. Cinquanta voli, in partenza da Vilnius e da altri scalo, sono stati bloccati e più di settemila passeggeri sono rimasti a terra. Per tutta la notte è stato registrato il sorvolo da parte dei palloni. La Lituania ha ripetutamente accusato la Bielorussia di aver permesso ai trafficanti di utilizzare palloni aerostatici, principalmente per il trasporto di sigarette di contrabbando, e ha chiuso brevemente entrambi i punti di attraversamento verso il paese vicino per rappresaglia.

Arrivato oggi ai colloqui di Bruxelles, il viceministro della Difesa Karolis Aleksa ha affermato che il problema "in questa fase intensa e attiva è in corso da un paio di mesi", sottolineando che si tratta di "un'attività ibrida contro la Lituania". Ha affermato inoltre che non "è accettabile" e che la Lituania sta cercando di adottare "misure nazionali su come affrontare questa situazione", tra cui "cercare di contrastare" i palloni. Ma ha anche annunciato che il paese baltico farà pressione per esercitare una "pressione politica" in risposta".