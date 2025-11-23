Libano, eliminato il numero 2 di Hezbollah. Un raid di Israele su Beirut fa fuori Tabatabai

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 23 novembre 2025 a

a

a

In un attacco aereo mirato alla periferia meridionale di Beirut, l’esercito israeliano ha ucciso il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, considerato il numero due dell’organizzazione e secondo solo al segretario generale Naim Qassem nella struttura di comando del gruppo. Tabatabai, che aveva aderito a Hezbollah negli anni ’80 e aveva ricoperto diversi ruoli di alto livello tra cui quello di comandante della forza d’élite Radwan e di responsabile delle operazioni di Hezbollah in Siria, era un “veterano e un agente centrale dell’organizzazione terroristica”, dicono le IDF. Secondo l’AFP l’attacco israeliano ha colpito il terzo e il quarto piano di un edificio di nove piani nella periferia sud di Beirut. Tre missili sono stati lanciati contro l’edificio nella zona di Haret Hreik, danneggiando veicoli e strutture vicine, riferisce l’agenzia di stampa libanese. Tabatabai, nato nel 1968 a Beirut da madre libanese e padre iraniano, era cresciuto nel Libano meridionale e si era unito a Hezbollah da giovane. Era ricercato dagli Stati Uniti, che nel 2016 avevano messo una taglia sulla sua testa del valore di 5 milioni di dollari.

La pace di Trump e la sacca di Pokrovsk: ecco cosa succede davvero tra Ucraina e Russia

Tabatabai in precedenza comandava la forza d’élite Radwan di Hezbollah, incaricata dei preparativi per l’invasione di Israele. I funzionari israeliani sostengono che Hezbollah avesse pianificato da tempo un attacco terroristico in stile 7 ottobre contro le comunità al confine settentrionale di Israele. Secondo il Dipartimento di Stato americano, aveva anche comandato le forze speciali di Hezbollah in Siria e Yemen. Nel 2015 Israele tentò di assassinarlo nella Siria meridionale, in un attacco in cui perse la vita Jihad Mughniyeh, figlio di Imad Mughniyeh, alto comandante di Hezbollah ucciso a Damasco nel 2008. Tabatabai era stato promosso alla guida di Hezbollah alla fine del 2024, dopo che le IDF avevano eliminato l’ex capo di stato maggiore Fuad Shukr in un attacco su Beirut. Dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah nel novembre 2024, Tabatabai era stato ufficialmente nominato capo di stato maggiore militare del gruppo terroristico. “In questo ruolo, ha guidato la ricostruzione dell’organizzazione”, hanno dichiarato i militari israeliani. Nelle ultime settimane Israele ha intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah, accusandolo di violare il cessate il fuoco.

Idf, uccisi o catturati i 17 di Hamas fuggiti da tunnel

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito Tabatabai un “assassino con le mani sporche di sangue” e ha ribadito che il suo governo continuerà a fare di tutto per evitare la ricostituzione di Hezbollah. “Israele è determinato ad agire per raggiungere i suoi obiettivi, ovunque e in qualsiasi momento”, ha aggiunto. Un alto funzionario statunitense ha dichiarato a Channel 12 che gli Stati Uniti non sono stati informati in anticipo dell’attacco. Secondo un altro funzionario americano, Washington sapeva da diversi giorni che Israele stava pianificando di intensificare i suoi attacchi in Libano, ma “non conosceva in anticipo i tempi, il luogo o l’obiettivo dell’attacco”. Il presidente libanese Joseph Aoun ha invitato la comunità internazionale a intervenire per fermare gli attacchi israeliani contro il Paese. Il Libano “ribadisce il suo appello alla comunità internazionale affinché si assuma le proprie responsabilità e intervenga con fermezza e serietà per fermare gli attacchi contro il Libano e il suo popolo”, ha detto Aoun. Ma Israele non intende fermarsi, ha risposto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. “Continueremo ad agire con forza per prevenire qualsiasi minaccia ai residenti del nord e allo Stato di Israele”, ha aggiunto. Il governo Netanyahu è “determinato a continuare la politica di massima repressione in Libano e ovunque”.