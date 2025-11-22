Idf, uccisi o catturati i 17 di Hamas fuggiti da tunnel

Foto: Ansa

22 novembre 2025

Dopo un inseguimento durato 24 ore, l'esercito afferma di aver ucciso o catturato tutti i 17 terroristi palestinesi che ieri avevano tentato di fuggire da un tunnel di Hamas in una zona controllata dalle IDF nella Striscia di Gaza meridionale. Ieri, 17 agenti sono usciti da un tunnel nella parte orientale di Rafah, un'area in cui si ritiene che decine di membri di Hamas siano nascosti sottoterra, e hanno tentato di fuggire verso le zone della Striscia controllate da Hamas. Secondo le IDF, ieri sei persone sono state uccise in attacchi aerei poco dopo essere uscite dal tunnel e cinque sono state catturate dalle truppe della Brigata Nahal. Oggi, i soldati di Nahal hanno aperto il fuoco e ucciso cinque degli agenti in due incidenti separati e, poco fa, hanno arrestato l'ultimo sospettato, afferma l'IDF. I sei agenti arrestati sono stati consegnati allo Shin Bet per ulteriori interrogatori.