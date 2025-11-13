Usa, finito lo shutdown: i Democratici cedono e votano la legge di Trump per rifinanziare il governo

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 13 novembre 2025 a

a

a

Donald Trump ha firmato la legge di finanziamento per porre fine alla chiusura più lunga del governo degli Stati Uniti. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti con 222 voti. Contrari 209 deputati. Due gli astenuti.La più lunga chiusura del governo degli Stati Uniti nella storia si è conclusa dopo 43 giorni. Il disegno di legge è stato sostenuto dai Repubblicani e da un gruppo scissionista di Democratici. Il compromesso pone le basi affinché le operazioni governative tornino alla normalità fino a gennaio, lasciando irrisolta la questione dei crediti d'imposta in scadenza per l'Affordable Care Act e i piani sanitari di Obamacare, che la maggior parte dei democratici ha chiesto di estendere in qualsiasi accordo futuro.

Dopo essere stato svelato durante il fine settimana, il Senato ha approvato il compromesso lunedì, e la Camera ha seguito l'esempio stanotte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel promulgare la legge, ha affermato: "Stiamo mandando un messaggio chiaro che non cederemo mai all'estorsione, perché questo era, i democratici hanno cercato di estorcere il nostro Paese". Sei deputati dem hanno rotto con il partito votando a favore del provvedimento. "Lo shutdown è finito grazie ai repubblicani della Camera e del Senato", ha dichiarato il Great Old Party in una nota. "Non c'è assolutamente alcun dubbio che i democratici siano responsabili per milioni di famiglie americane che soffrono la fame, milioni di viaggiatori lasciati bloccati negli aeroporti, e le nostre truppe rimaste senza stipendio". La chiusura aveva bloccato l'erogazione dei buoni pasti per i 42 milioni di americani che ne usufruiscono, gli stipendi dei dipendenti federali e perfino quelli delle forze armate. Aveva fermato anche il pagamento degli emolumenti per dipendenti italiani delle basi militari Usa.

Nelle osservazioni in aula poco prima del voto, il leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries ha continuato a premere per le estensioni dei sussidi. "Questa lotta non è finita. Siamo solo all'inizio", ha affermato. "O i repubblicani decidono finalmente di estendere i crediti d'imposta dell'Affordable Care Act quest'anno, o il popolo americano butterà fuori i repubblicani dal governo l'anno prossimo. Ecco come finisce questa lotta". Lo stallo della spesa è stata la più grande battaglia tra i democratici del Congresso e i repubblicani da quando Trump è tornato alla Casa Bianca il 21 gennaio scorso. Ha portato a interruzioni senza precedenti per i servizi governativi, con l'amministrazione che ha ordinato tagli ai viaggi aerei commerciali negli Stati Uniti per via della carenza di controllori volo, alcuni licenziati per il termine del contratto e altri non disposti a lavorare gratuitamente in attesa del termine dello shutdown.

Sconvolti dalle sconfitte elettorali dello scorso anno, i democratici avevano approfittato della scadenza di fine settembre dei finanziamenti governativi per prendere posizione sulla sanità. I crediti d'imposta di Obamacare sono stati creati durante la presidenza di Joe Biden, e hanno abbassato i premi da versare per gli iscritti ai piani sanitari. I democratici volevano che fossero estesi come parte di qualsiasi accordo per continuare i finanziamenti governativi. I repubblicani hanno contrattaccato con un disegno di legge per finanziare il governo fino alla terza settimana di novembre, senza tagli alla spesa o importanti cambiamenti nella politica. Hanno passato la misura attraverso la camera bassa con un solo democratico a sostegno, ma la minoranza ha usato l'ostruzionismo del Senato per bloccarne il passaggio.

La chiusura è iniziata il 1° ottobre, con il licenziamento di 700 mila lavoratori federali. Centinaia di migliaia di altre persone, dall'esercito in servizio attivo alle forze dell'ordine agli addetti alla sicurezza aeroportuale, sono rimaste al lavoro senza retribuzione. Nel frattempo, un piccolo gruppo di parlamentari moderati del gruppo democratico in Senato ha negoziato un compromesso per porre fine alla chiusura. Estendendo il finanziamento fino a gennaio e annullando i licenziamenti che l'amministrazione Trump aveva ordinato dopo l'inizio della chiusura. Ciò non include comunque ulteriori finanziamenti per i crediti d'imposta dell'Affordable Care Act. Su questo specifico punto la discussione tornerà in aula entro metà dicembre. Con i finanziamenti governativi che scadono di nuovo alla fine di gennaio, i democratici potrebbero cogliere l'occasione per chiedere nuovamente l'estensione dei sussidi.