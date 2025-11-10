"A Capitol Hill... sarà l'inferno", il video del 'taglia e cuci' della BBC su Trump

Andrea Riccardi 10 novembre 2025 a

È furioso Donald Trump per il caso del servizio tv che ha distorto le sue parole costato la poltrona ai vertici del sevizio pubblico britannico. "I vertici della Bbc, compreso il direttore generale Tim Davie, si stanno dimettendo o sono stati licenziati perché sono stati sorpresi a 'manipolare' il mio ottimo (perfetto!) discorso del 6 gennaio. Grazie al Telegraph per aver smascherato questi 'giornalisti' corrotti", scrive il presidente americano Donald Trump su Truth. "Si tratta - aggiunge - di persone molto disoneste che hanno cercato di influenzare le elezioni presidenziali. Come se non bastasse, provengono da un Paese straniero, che molti considerano il nostro alleato numero uno. Che cosa terribile per la democrazia!".

BBC got caught doctoring Trump's J6 speech, CEO resigned



BBC deceptively portrays Trump clipping parts together that do NOT belong together



pic.twitter.com/1BE5xDJPUC — MAGA Voice (@MAGAVoice) November 9, 2025

La Bbc è nella tempesta per il servizio della trasmissione Panorama in cui è stato manipolato un discorso di Trump. Il direttore generale della Bbc Tim Davie e la direttrice esecutiva delle notizie Deborah Turnness si sono dimessi a seguito di diverse controversie sulla copertura dell’emittente, tra cui il documentario in questione il cui montaggio sembrava suggerire che Trump avesse direttamente istigato le rivolte di Capitol Hill del 2021. Nel video qui sopra, diffuso da ambienti Maga, si notano gli effetti del taglio: Trump non annuncia che andrà a Capitol Hill in testa ai suoi sostenitori per "combattere come l'inferno", ma per salutare deputati e senatori repubblicani...

"Sono stati commessi alcuni errori e, in qualità di dg, devo assumermi la responsabilità finale", ha spiegato Tim Davie, in una lettera pubblicata sul sito dell’emittente. "Ho deciso di lasciare la Bbc dopo 20 anni. Questa è una mia decisione esclusiva e sono profondamente grato al presidente e al Consiglio di amministrazione per il loro sostegno incrollabile e unanime durante tutto il mio mandato, compresi gli ultimi giorni" ha aggiunto Davie.