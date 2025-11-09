Siria pronta la coalizione anti-Isis: al-Shaara lunedì da Trump

Foto: La Presse

La Siria si prepara a far parte di una coalizione anti-Isis guidata dagli Stati Uniti. Lo fanno sapere fonti Usa in vista della visita del presidente siriano Ahmed al-Shara, gia' arrivato negli Stati Uniti, che lunedi' avra' un colloquio con il presidente americano, Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno rimosso ieri il presidente siriano dalla lista delle persone sanzionate per terrorismo e il Dipartimento del Tesoro ha rimosso al-Sharaa, ex combattente legato ad al-Qaeda, dalla lista dei terroristi globali. Negli scorsi giorni la Siria ha condotto operazioni preventive a livello nazionale contro le cellule dello Stato islamico, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Interni di Damasco. Le forze di sicurezza siriane hanno effettuato 61 raid, arrestando 71 persone e sequestrando esplosivi e armi, ha dichiarato il portavoce alla televisione di stato Al Ekhbariya.

La decisione presa dagli Usa di rimuovere Sharaa dalla lista nera era ampiamente attesa e un portavoce dell'amministrazione ha affermato che il governo di Sharaa ha soddisfatto le richieste degli Stati Uniti, tra cui quella di impegnarsi a trovare gli americani dispersi e di eliminare tutte le armi chimiche rimaste. Washington ha anche guidato il voto del Consiglio di sicurezza per rimuovere le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti di al-Shaara. Precedentemente affiliato ad al Qaeda, il gruppo di Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, e' stato rimosso dall'elenco dei gruppi terroristici da Washington a luglio. Gli Stati Uniti inoltre, si stanno preparando a stabilire una presenza militare in una base aerea a Damasco per contribuire a realizzare un patto di sicurezza, mediato da Washington, tra Siria e Israele, hanno riferito a Reuters sei fonti a conoscenza della questione.