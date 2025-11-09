Filippine: tifone Fung-wong fa prima vittima, 1.200.000 evacuati

Foto: La Presse

Il super tifone Fung-wong ha causato la prima vittima nelle Filippine, dove e' salito a un milione e 200 mila il numero delle persone evacuate. Lo riferiscono i soccorritori, che hanno estratto dalle macerie il corpo di una sessantaquattrenne di Catbalogan che ieri sera aveva abbandonato la sua abitazione insieme ai suoi familiari per poi rientravi improvvisamente nella notte. La casa e' stata travolta dagli alberi sradicati dal vento e la donna e' rimasta uccisa.