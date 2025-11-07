Zelensky: "A ottobre record di soldati russi morti da inizio guerra"

Foto: La Presse

07 novembre 2025

Le forze russe hanno subito le perdite più pesanti a ottobre dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Le truppe delle Forze di Difesa hanno eliminato più di 25mila soldati russi in un solo mese. E' quanto dichiarato in un briefing dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Rbc-Ukraine. "Si tratta del numero più alto di perdite russe in un solo mese dall'inizio della guerra su vasta scala", ha dichiarato il leader di Kiev spiegando che il risultato è stato ottenuto grazie al crescente utilizzo dei droni in prima linea.