Axios, Kazakistan annuncerà adesione a Accordi di Abramo

Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev dovrebbe annunciare oggi, durante un incontro alla Casa Bianca col presidente Trump, che il suo Paese aderirà agli Accordi di Abramo. Lo riferisce Axios, citando funzionari dell'Amministrazione Usa. Sebbene Kazakistan e Israele intrattengano relazioni diplomatiche complete da oltre 30 anni, la mossa mira a rinvigorire gli Accordi di Abramo come quadro di cooperazione guidato dagli Stati Uniti tra Israele e il mondo arabo e musulmano, ha affermato un alto funzionario statunitense.