New York, Obama non appoggia il candidato sindaco dem Mamdani

Foto: Ansa

02 novembre 2025 a

a

a

Barack Obama si è rifiutato di appoggiare pubblicamente il candidato del partito democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani - anche dopo aver sostenuto il precedente primo cittadino. E, prima ancora, Bill Di Blasio, nel 2013. Di passaggio nella Grande Mela, l'ex presidente degli Stati Uniti si è limitato a telefonare al 34enne di origine indiana ma non si è recato al suo comizio. "L'ex Capo della Casa Bianca, esponente di spicco dei democratici, era appena oltre il fiume Hudson durante una manifestazione dell'ultimo minuto per il candidato governatore del New Jersey Dem Mikie Sherrill, ma non si è avventurato in città", scrive il quotidiano New York Post. "Tanto meno ha espresso sostegno pubblico per lui prima delle elezioni amministrative in programma martedì".

Una telefonata sbrigativa che dimostra la crisi in corso all'interno del partito quando Mamdani ha battuto alle Primarie Andrew Cuomo, il potente ex governatore dello Stato di New York che i Dem avrebbero voluto vedere in corsa. Gli elettori democratici hanno invece scelto il giovane Zohran. Subito definito "socialista" dai detrattori perché sostenuto da Bernie Sarnders e Alexandria Ocasio-Cortez, l'ala radicale dello schieramento progressista.

Il consigliere della campagna di Mamdani, Patrick Gaspard, che è stato direttore dell'Ufficio degli Affari Politici della Casa Bianca e ambasciatore Usa in Sudafrica sotto Obama, ha inutilmente cercato di minimizzare la mancanza di approvazione dell'ex presidente. I sondaggi danno, al momento, Mamdani al 40% dei consensi. Cuomo, che si è presentato come indipendente, è al 30%. "Obama - scrive il quotidiano americano - si unisce a una lunga lista di esponenti democratici che non hanno pubblicamente espresso sostegno alla candidatura di Zohran Mamdani per il sindaco di New York