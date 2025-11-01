Crisi Usa-Venezuela, Maduro teme l'invasione e chiede aiuto a Putin e Xi

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 01 novembre 2025

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran, nel pieno della crisi con gli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano americano ”The Washington Post”, secondo il quale Maduro ha scritto una lettera al leader del Cremlino Vladimir Putin con alcune richieste. Tra queste, un aggiornamento dei radar che permettono al Paese sudamericano di intercettare eventuali attacchi aerei, la riparazione di jet militari e, potenzialmente, anche i missili. Il governo venezuelano si è rivolto anche a Pechino e Teheran chiedendo aiuti militari. Al presidente cinese Xi Jinping, Maduro ha proposto una “cooperazione militare” tra i due Paesi per contrastare l’”escalation tra gli Stati Uniti e il Venezuela”.

La notizia arriva nelle stesse ore in cui il “Wall Street Journal” ha pubblicato la notizia che il presidente Usa Donald Trump starebbe pensando di attaccare il Venezuela, accusato di “esportare droga e criminali” negli Stati Uniti. Notizia che il Presidente stesso ha però smentito. Il quotidiano economico aveva anticipato che una potenziale campagna aerea si “concentrerebbe su obiettivi che si trovano al centro dei rapporti tra le bande di narcotrafficanti e il regime di Maduro, allo scopo di destabilizzare la leadership venezuelana”. Tra i potenziali bersagli presi in considerazione porti e aeroporti controllati dall’esercito, presumibilmente utilizzati per il traffico di droga, tra cui strutture navali e piste di atterraggio. “The Miami Herald” è stato più esplicito: “Il più grande dispiegamento militare statunitense in America Latina dalla Guerra fredda ha un obiettivo più ampio, la fine del regime di Maduro in Venezuela”. La portata e la composizione delle forze statunitensi, scrive il quotidiano, ricordano l'Operazione Just Cause, l’invasione di Panama del 1989 che rovesciò il dittatore Manuel Noriega. Il 'build up' militare Usa, che ora conta la portaerei Gerald R. Ford con il relativo gruppo d'attacco, più un'altra decina di navi da guerra, il sottomarino nucleare Newport News sta preoccupando il regime venezuelano. Di qui la richiesta di aiuto a Russia, Cina e Iran.