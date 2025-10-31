Taiwan, Cina: "Riunificazione tendenza inarrestabile, Usa siano cauti"

Foto: La Presse

Redazione 31 ottobre 2025

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun, dopo l'incontro con l'omologo Usa Pete Hegseth, in Malesia, ha sottolineato che la riunificazione della Cina e di Taiwan è una "tendenza storica inarrestabile" e ha esortato gli Stati Uniti a essere cauti nelle loro parole e azioni sulla questione di Taiwan. "Ci auguriamo che gli Stati Uniti traducano in azioni concrete le loro dichiarazioni di non contenere la Cina e di non cercare il conflitto, e collaborino con la Cina per infondere energia positiva nella pace e nella sicurezza regionale e globale", si legge in una dichiarazione del ministero della Difesa cinese.