La "bomba" di Trump: "Riprendiamo i test nucleari. Lo fanno anche gli altri"

Andrea Riccardi 30 ottobre 2025 a

Gli Stati Uniti riprendono i test nucleari. Pochi istanti prima dell'ncontro a Busan, in Corea del Sud, con il presidente cinese Xi Jinping il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver ordinato al Dipartimento della Difesa di "iniziare a testare" le armi nucleari statunitensi. La decisione giunge a stretto giro rispetto all'annuncio del presidente russo, Vladimir Putin, dello svolgimento di un test, avvenuto con pieno successo, di un drone sottomarino con capacità di lanciare bombe atomiche. Gli Stati Uniti non conducono test nucleari da 33 anni.

"A causa dei test condotti da altri Paesi, ho chiesto al Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su un piano di parità. Questo processo inizierà immediatamente", ha dichiarato The Donald sul social network Truth. "Gli Usa possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese - ha sottolineato - La Russia è al secondo posto e la Cina è molto indietro, al terzo, ma raggiungerà il traguardo entro cinque anni".

Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha spiegato che pure se la denuclearizzazione sarebbe una "cosa straordinaria", la ripresa dei test da parte degli Stati Uniti è "appropriata" in quanto da parte di Mosca e Pechino si starebbero mettendo in atto quelli che "sembrano tutti test nucleari". "Abbiamo più armi nucleari di chiunque altro. Non effettuiamo test ma visto che altri li stanno facendo, penso sia giusto che lo facciamo anche noi", ha aggiunto il Capo della Casa Bianca, che non ha però fornito dettagli su quando e dove avranno luogo tali test. "Abbiamo dei siti adeguati", ha però affermato. I test "verranno annunciati". Alla domanda se teme che gli Stati Uniti stiano entrando in un contesto nucleare più rischioso, Trump ha risposto: "Penso che abbiamo tutto sotto controllo".