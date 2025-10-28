Egitto, nave da crociera con 60 italiani va a fuoco: paura sul Nilo. Che succede

Foto: Unsplash

Red. 28 ottobre 2025

Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. A bordo si trovavano circa 60 italiani. Secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Esteri del Cairo, i connazionali sono tutti "in buone condizioni". La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono da vicino l'evoluzione della situazione, in costante contatto con le autorità locali e con il tour operator responsabile del viaggio.

La Farnesina fa sapere che sta monitorando la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera - "Empress" il nome del natante - con a bordo circa 60 italiani. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, "è informato a ne segue l'evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la Farnesina esorta a contattare l'Ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l'Unita di Crisi al +39 0636225 o via mail a [email protected]", fa sapere la Farnesina.