Colpo grosso al Louvre, due persone fermate prima della fuga all'estero. Ma i gioielli non si trovano

Presi i Lupin del Louvre? Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo scorso 18 ottobre al Louvre di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due, originari della Seine-Saint-Denis, sono sospettati di aver fatto parte del commando di quattro malviventi che, con un camion, si era introdotto nel museo, indossando gilet gialli e caschi da moto, e aveva forzato una finestra della Galerie d'Apollon. Grazie a delle troncatrici, i ladri avevano trafugato preziosi storici appartenuti a sovrani francesi, tra cui l'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. La corona della regina era stata persa per strada durante il furto.

Uno dei sospetti è stato arrestato intorno alle 22 di ieri sera all'aeroporto Charles-de-Gaulle mentre il secondo è stato fermato poco dopo nella regione parigina. Entrambi sono accusati di "furto in banda organizzata" e "associazione a delinquere a fini criminali". I due uomini stavano progettando di fuggire uno in Algeria e l'altro in Mali, secondo quanto riferito da una fonte della polizia citata da Le Figaro.

E i gioielli? E il resto della banda? "Deploro profondamente la divulgazione frettolosa di queste informazioni da parte di persone informate, senza alcuna considerazione per l'indagine", si è rammaricato il procuratore di Parigi Laure Beccuau in un comunicato stampa ricevuto da Le Figaro. "Questa rivelazione non può che danneggiare gli sforzi degli investigatori impegnati nella ricerca sia dei gioielli rubati che di tutti i criminali. E' troppo presto per fornire dettagli", ha continuato il procuratore, precisando che fornirà "ulteriori informazioni al termine del periodo di custodia cautelare" dei due sospetti fermati.